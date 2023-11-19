Валерий Леонтьев снизил цену на корпоратив на 3 миллиона рублей

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Популярный российский певец Валерий Леонтьев снизил стоимость своих выступлений на новогодних корпоративах, предоставив заметную скидку в размере 3 миллионов рублей. Об этом информирует издание "Вечерняя Москва".

Фото: prt scr youtube.com/Новая волна

Согласно заявлению продюсера Вадима Горжанкина, Леонтьев сократил свою активность с начала самоизоляции, редко выступая, что привело к постепенному снижению его популярности. Горжанкин отметил, что для получения высоких гонораров в настоящее время требуется предоставление не просто выступления, а цельного и масштабного шоу.

Исходно артист запросил за свой концерт 13,8 миллиона рублей, но теперь решил снизить эту сумму до 11 миллионов. Важно отметить, что, несмотря на снижение цен, график Леонтьева на новогодние выступления пока еще остается свободным.

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