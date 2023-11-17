Плохо выглядящая Алла Пугачёва еле ходит: певица помолилась в монастыре на Кипре

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачева и ее сын Гарри посетили Киккский монастырь на Кипре, где певица, видимо, испытывала трудности из-за своего здоровья.

Фото: РИА Новости

Алла Пугачева была замечена на выходе из монастыря в компании сына Гарри. Монастырь Киккос, расположенный на высоте более тысячи метров над уровнем моря, славится своей Киккской иконой Божией Матери, которую, согласно преданию, написал апостол Лука.

Икона, поклонение которой прослеживается на протяжении веков, служит образцом для многих других изображений Богородицы. Киккская икона особенна тем, что с XVI века ее закрывает полотняная завеса, усыпанная золотом, не позволяя видеть изображение Богоматери и Младенца.

Последние события подчеркнули трудности, с которыми сталкивается знаменитая артистка из-за своего здоровья. Несмотря на внешние трудности, она решительно делится правдой о своем состоянии, объявив, что больше не поет и передает свою судьбу в руки Вселенной.

"Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове. После Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось… Полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы", — подчеркнула она.

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