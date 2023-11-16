Израиль внедряет новые ограничения, затрагивающие финансовые операции граждан России, включая тех, у кого есть израильское гражданство. Эти меры затронули также "звёзд" как Алла Пугачёва, Андрей Макаревич* и других, вызвав неожиданный эффект.
Банки Израиля начали разделять счета граждан России с ценными бумагами на основе требований бельгийского депозитария Euroclear. Эта новость была раскрыта финансистом Марком Ойгманом в разговоре с РБК. По его заявлению, эти ограничения распространяются на всех граждан России, включая тех, у кого есть израильский паспорт.
Из-за введенных ограничений те, кто попадает под их действие, активно распродавали свои активы на прошлой неделе. Однако на этой неделе стали актуальны массовые блокировки счетов.
Напомним, что после начала военных действий в России, певица Алла Пугачёва, её супруг Максим Галкин*, а также другие артисты, включая Андрея Макаревича, выбрались в Израиль, что сейчас стало причиной новых ограничений.
* — Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
* — Минюст признал Андрея Макаревича физлицом, выполняющим функции иностранного агента от 02.09.2022.
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