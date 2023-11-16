Израиль вводит ограничения: Пугачёва и Макаревич* пострадают от новых финансовых мер

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Израиль внедряет новые ограничения, затрагивающие финансовые операции граждан России, включая тех, у кого есть израильское гражданство. Эти меры затронули также "звёзд" как Алла Пугачёва, Андрей Макаревич* и других, вызвав неожиданный эффект.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Банки Израиля начали разделять счета граждан России с ценными бумагами на основе требований бельгийского депозитария Euroclear. Эта новость была раскрыта финансистом Марком Ойгманом в разговоре с РБК. По его заявлению, эти ограничения распространяются на всех граждан России, включая тех, у кого есть израильский паспорт.

Из-за введенных ограничений те, кто попадает под их действие, активно распродавали свои активы на прошлой неделе. Однако на этой неделе стали актуальны массовые блокировки счетов.

Напомним, что после начала военных действий в России, певица Алла Пугачёва, её супруг Максим Галкин*, а также другие артисты, включая Андрея Макаревича, выбрались в Израиль, что сейчас стало причиной новых ограничений.



* — Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

* — Минюст признал Андрея Макаревича физлицом, выполняющим функции иностранного агента от 02.09.2022.

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