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Галкин* показал фото дочки Лизы в уютной домашней обстановке

0:51
Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился снимком подросшей красавицы дочки Лизы. 

Галкин* показал фото дочки Лизы в уютной домашней обстановке
Фото: Инстаграм Галкина

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в запрещённой социальной сети снимок 10-летней дочки Лизы. Девочка в джинсах и белой рубашке сидит в уютной домашней обстановке и застенчиво улыбается на камеру.

Галкин* прокомментировал снимок смайликом в виде красного сердечка. 

Свой пост он сопроводил "плашкой иноагента". Даже такой семейный контент шоумен вынужден сопровождать предупреждением о своём иноагентском статусе. 

Комментарии к посту шоумен закрыл. Пост юмориста оценила певицв Вера Брежнева. 

Ранее Алла Пугачёва рассказала о своей беседе с певцом Shamаn.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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