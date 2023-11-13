Галкин* показал фото дочки Лизы в уютной домашней обстановке

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился снимком подросшей красавицы дочки Лизы.

Фото: Инстаграм Галкина

Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в запрещённой социальной сети снимок 10-летней дочки Лизы. Девочка в джинсах и белой рубашке сидит в уютной домашней обстановке и застенчиво улыбается на камеру.

Галкин* прокомментировал снимок смайликом в виде красного сердечка.

Свой пост он сопроводил "плашкой иноагента". Даже такой семейный контент шоумен вынужден сопровождать предупреждением о своём иноагентском статусе.

Комментарии к посту шоумен закрыл. Пост юмориста оценила певицв Вера Брежнева.

Ранее Алла Пугачёва рассказала о своей беседе с певцом Shamаn.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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