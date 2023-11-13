Максим Галкин* поделился снимком подросшей красавицы дочки Лизы.
Супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в запрещённой социальной сети снимок 10-летней дочки Лизы. Девочка в джинсах и белой рубашке сидит в уютной домашней обстановке и застенчиво улыбается на камеру.
Галкин* прокомментировал снимок смайликом в виде красного сердечка.
Свой пост он сопроводил "плашкой иноагента". Даже такой семейный контент шоумен вынужден сопровождать предупреждением о своём иноагентском статусе.
Комментарии к посту шоумен закрыл. Пост юмориста оценила певицв Вера Брежнева.
Ранее Алла Пугачёва рассказала о своей беседе с певцом Shamаn.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.