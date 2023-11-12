Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наркомагазин перевёл жителю Свердловской области полмиллиона рублей
В Уфе парень похитил девушку и две недели пытал её в своей квартире
Жена без вести пропавшего военного о коррупции в ВСУ: 10 тысяч за эвакуацию с поля боя
В США рассматривают отказ от помощи Украине
Актёр Семён Трескунов объяснил, как Путин будет бороться с нехваткой еды в России
Координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский
Садальский о презервативах с портретом Галкина*, Макаревича** и Панина***: джентельмены используют по назначению
Певица Алсу впервые показала 7-летнего сына Рафаэля
Nature Medicine: процедура томографии повышает риск развития онкологии

К смерти актёра Бориса Клюева могла привести смерть единственного сына Алексея

Шоу-бизнес

В возрасте 76 лет скончался Борис Клюев после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние факты, связанные с причинами его болезни, стали известны недавно.

К смерти актёра Бориса Клюева могла привести смерть единственного сына Алексея
Фото: "Борис Клюев и Павсекакий Богданов" by pavsekakii.ru is licensed under CC BY 2.0.

В одном из интервью, предоставленном ещё при жизни, артист рассказал, что первоначально ему диагностировали болезнь с определённой задержкой. Актёр начал испытывать проблемы с лёгким, и врачи начали лечение, предполагая, что это невралгия. Однако впоследствии выяснилось, что у него онкологическое заболевание, сообщает "КП".

В последнем интервью Клюев отметил, что, узнав о болезни, отнёсся к этой новости спокойно, лишь вспомнив "добрым словом" своего терапевта. Актёр выразил желание участвовать в процессе лечения, однако врачи предпочли не детализировать подробности, утверждая, что это не требуется.

В последнем выпуске шоу "Эксклюзив" друзья актёра высказали несколько версий, касающихся причин его тяжёлого заболевания. Одной из наиболее очевидных была связана с внезапной смертью его единственного сына Алексея, который скончался в возрасте 23 лет. Эту трагедию первая жена актёра сообщила ему лишь через месяц.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя

Нарушенные функции мозга у человека могут восстанавливаться после продолжительного отказа от употребления алкоголя.

Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после фильма "Текст"
Организатор акции в Дагестане живёт в Махачкале и получил за это 30 000 рублей
Организатор акции в Дагестане живёт в Махачкале и получил за это 30 000 рублей
Последние материалы
Наркомагазин перевёл жителю Свердловской области полмиллиона рублей
В Уфе парень похитил девушку и две недели пытал её в своей квартире
Жена без вести пропавшего военного о коррупции в ВСУ: 10 тысяч за эвакуацию с поля боя
В США рассматривают отказ от помощи Украине
Актёр Семён Трескунов объяснил, как Путин будет бороться с нехваткой еды в России
Координатором взрыва "Северных потоков" был полковник ВСУ Червинский
Садальский о презервативах с портретом Галкина*, Макаревича** и Панина***: джентельмены используют по назначению
Певица Алсу впервые показала 7-летнего сына Рафаэля
Nature Medicine: процедура томографии повышает риск развития онкологии
Зеленскому отрезают пути бегства: ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников