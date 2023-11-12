К смерти актёра Бориса Клюева могла привести смерть единственного сына Алексея

В возрасте 76 лет скончался Борис Клюев после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние факты, связанные с причинами его болезни, стали известны недавно.

Фото: "Борис Клюев и Павсекакий Богданов" by pavsekakii.ru is licensed under CC BY 2.0.

В одном из интервью, предоставленном ещё при жизни, артист рассказал, что первоначально ему диагностировали болезнь с определённой задержкой. Актёр начал испытывать проблемы с лёгким, и врачи начали лечение, предполагая, что это невралгия. Однако впоследствии выяснилось, что у него онкологическое заболевание, сообщает "КП".

В последнем интервью Клюев отметил, что, узнав о болезни, отнёсся к этой новости спокойно, лишь вспомнив "добрым словом" своего терапевта. Актёр выразил желание участвовать в процессе лечения, однако врачи предпочли не детализировать подробности, утверждая, что это не требуется.

В последнем выпуске шоу "Эксклюзив" друзья актёра высказали несколько версий, касающихся причин его тяжёлого заболевания. Одной из наиболее очевидных была связана с внезапной смертью его единственного сына Алексея, который скончался в возрасте 23 лет. Эту трагедию первая жена актёра сообщила ему лишь через месяц.

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