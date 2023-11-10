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Соколовский признался, что "по блату" стал финалистом "Фабрики звезд"

1:03
Шоу-бизнес

Финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" Влад Соколовский в рамках интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой признался, что воспользовался своими связями в проекте, чтобы избежать стандартной очереди на кастинге.

Соколовский признался, что "по блату" стал финалистом "Фабрики звезд"
Фото: wikipedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

"Когда я осознал, что мы здесь на неделю, как минимум, с тысячами людей, а может быть, даже с десятками тысяч, и все они стремятся пройти прослушивание, я задумался о том, как быть. Я начал звонить своим друзьям и использовать блат, которые меня сюда пригласили, чтобы узнать, как обстоит дело с очередью", — вспоминал Соколовский.

По его словам, ситуация с очередью была достаточно сложной. В результате активных обзвонов и контактов с людьми из его круга ему удалось избежать обычной процедуры ожидания на прослушивание. Однако певец подчеркнул, что не получил особых привилегий на самом кастинге, и подчеркнул, что за использование связей ему не пришлось платить дополнительно, сообщает "Газета.Ru".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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