Финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу "Фабрика звезд" Влад Соколовский в рамках интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой признался, что воспользовался своими связями в проекте, чтобы избежать стандартной очереди на кастинге.
"Когда я осознал, что мы здесь на неделю, как минимум, с тысячами людей, а может быть, даже с десятками тысяч, и все они стремятся пройти прослушивание, я задумался о том, как быть. Я начал звонить своим друзьям и использовать блат, которые меня сюда пригласили, чтобы узнать, как обстоит дело с очередью", — вспоминал Соколовский.
По его словам, ситуация с очередью была достаточно сложной. В результате активных обзвонов и контактов с людьми из его круга ему удалось избежать обычной процедуры ожидания на прослушивание. Однако певец подчеркнул, что не получил особых привилегий на самом кастинге, и подчеркнул, что за использование связей ему не пришлось платить дополнительно, сообщает "Газета.Ru".
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