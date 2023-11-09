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Выпускник "Фабрики Звезд" Влад Соколовский тайно женился

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рита Дакота и Влад Соколовский - выпускники "Фабрики звезд", расстались много лет назад, но им удалось построить новые отношения и дружить вместе семьями. В то время как Рита Дакота уже сыграла три пышных свадьбы с Федором Белогаем, Влад Соколовский не торопился узаконить отношения со своей избранницей Ангелиной Сурковой, несмотря на наличие у них общего ребенка.

Выпускник "Фабрики Звезд" Влад Соколовский тайно женился
Фото: https://www.instagram.com/p/CxazAcRIu1h/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== by влад соколовский

Super.ru пишет, что в свежем выпуске YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу" Влад Соколовский признался, что они на самом деле он давно женат на Ангелине и они сделали это втайне. Он рассказал, что после рождения сына они решили официально зарегистрировать свои отношения в МФЦ. Через полгода, после возвращения Влада из проекта "Звезды в Африке", он сделал предложение Ангелине.

 

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Влад Соколовский: Меладзе, Паршута, Дакота и «Постучись в мою дверь» | ФАБРИКА С ЯНОЙ ЧУРИКОВОЙ
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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