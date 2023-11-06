Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Словакии подтвердили, что не будут поставлять Киеву оружие, но не запрещают это делать коммерсантам
Bloomberg: Россия планирует разместить военную базу на южных границах Европы
Возле бизнес-центра в Екатеринбурге нашли тело человека
В Петербурге зацепер упал с крыши "Сапсана"
Под Киевом на гранате подорвался и погиб помощник Залужного
Сообщество учёных обвинило певца Shaman в списывании дипломной работы из "Википедии"
В Нижнем Новгороде 100-килограммовый пёс Кругетс смог сбросить почти треть веса
Генсек ООН: при операции в Газе погибло наибольшее число сотрудников в истории организации
Боец ВСУ открыл правду о выплатах украинским военным на передовой

Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере

1:02
Шоу-бизнес

На показе российского фильма в кинотеатре " Художественный" был замечен российский режиссёр Фёдор Бондарчук, появившийся там без своей супруги, Паулины Андреевой.

Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере
Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Спустя некоторое время в этот же зал пришла бывшая жена Бондарчука, Светлана, которую сопровождал новый муж Сергей Харченко.

Присутствовавшие в опаской ждали, что бывшие супруги перебросятся друг с другом парой фраз, однако этого не произошло. Несмотря на то, что зал фойе кинотеатра был совсем небольшой, Фёдор и Светлана Бондарчук умудрились так и не встретиться друг с другом.

Публика посчитала, что экс-супруги избежали встречи намеренно, пишет "МК".

Светлана Бондарчук некоторое время назад приняла решение о разделе совместно нажитого имущества с режиссёром через суд. Ей стало известно, что, будучи в браке с ней, Фёдор Бондарчук владел квартирой и бизнесом, о которых она тогда понятия не имела.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Светлана Бондарчук — про мужей, бывших друзей, дочь, работу и светскую жизнь
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Собчак об обыске в доме Вики Цыгановой: "У Цыгановых ищут еврея"
Что ищут в доме у Вики Цыгановой во время обыска, рассказала Собчак
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
С Валерием Меладзе спела новая девушка его брата Константина Меладзе
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Последние материалы
Илон Маск представил свой аналог нейросети ChatGPT
Солист группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный призвал поляков говорить по-русски
В Киеве заявили о переходе конфликта Зеленского и Залужного в горячую фазу
Валентина Матвиенко оценила талант певца Shaman`а на форуме "Россия"
Женщину с ребёнком сбили на "зебре" в Новосибирске
Врач рассказала, как предотвратить инфаркт: "Измените меню"
По стопам питерской ОПГ в Сергиевом Посаде завелась очередная этническая банда
Диетолог рассказал о преимуществах Омега-3 для мужчин
Кухонные шкафы резко подорожали в России
Глава МИД Словакии Бланар считает, что украинский конфликт нельзя решить военным путём
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников