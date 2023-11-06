Фёдор Бондарчук и его бывшая жена Светлана избегали друг друга на премьере

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На показе российского фильма в кинотеатре " Художественный" был замечен российский режиссёр Фёдор Бондарчук, появившийся там без своей супруги, Паулины Андреевой.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Спустя некоторое время в этот же зал пришла бывшая жена Бондарчука, Светлана, которую сопровождал новый муж Сергей Харченко.

Присутствовавшие в опаской ждали, что бывшие супруги перебросятся друг с другом парой фраз, однако этого не произошло. Несмотря на то, что зал фойе кинотеатра был совсем небольшой, Фёдор и Светлана Бондарчук умудрились так и не встретиться друг с другом.

Публика посчитала, что экс-супруги избежали встречи намеренно, пишет "МК".

Светлана Бондарчук некоторое время назад приняла решение о разделе совместно нажитого имущества с режиссёром через суд. Ей стало известно, что, будучи в браке с ней, Фёдор Бондарчук владел квартирой и бизнесом, о которых она тогда понятия не имела.

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Светлана Бондарчук — про мужей, бывших друзей, дочь, работу и светскую жизнь