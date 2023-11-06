На показе российского фильма в кинотеатре " Художественный" был замечен российский режиссёр Фёдор Бондарчук, появившийся там без своей супруги, Паулины Андреевой.
Спустя некоторое время в этот же зал пришла бывшая жена Бондарчука, Светлана, которую сопровождал новый муж Сергей Харченко.
Присутствовавшие в опаской ждали, что бывшие супруги перебросятся друг с другом парой фраз, однако этого не произошло. Несмотря на то, что зал фойе кинотеатра был совсем небольшой, Фёдор и Светлана Бондарчук умудрились так и не встретиться друг с другом.
Публика посчитала, что экс-супруги избежали встречи намеренно, пишет "МК".
Светлана Бондарчук некоторое время назад приняла решение о разделе совместно нажитого имущества с режиссёром через суд. Ей стало известно, что, будучи в браке с ней, Фёдор Бондарчук владел квартирой и бизнесом, о которых она тогда понятия не имела.
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