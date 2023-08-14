Леонид Агутин рассказал, что у Фёдора Бондарчука имелось пристрастие к алкоголю

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На протяжении долгой карьеры в мире шоу-бизнеса Леонид Агутин прошёл испытание славой, деньгами и вниманием поклонниц. Артист не избежал ещё одной соблазнительной ловушки. В интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец наставник шоу "Голос" рассказал о том, как в прошлом сталкивался с проблемой злоупотребления алкоголем.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Федора Бондарчука

В молодости певец не замечал этой проблемы, так как это казалось нормой. К тому же алкоголь придавал ему уверенности и творческой энергии.

Со временем стало очевидно, что его начало подводить здоровье. После достижения 35 лет Агутин осознал, что необходимо что-то менять в своей жизни. Певцу помогла преодолеть зависимость его жена Анжелика Варум. В ходе интервью он также отметил, что подобные проблемы с алкоголем встречаются у многих известных личностей. К примеру, режиссёр Фёдор Бондарчук также боролся с этой зависимостью.

"Бондарчук как-то сказал, что он тоже в своё время был зависимый человек. Мы увиделись у Игоря Угольникова на дне рождения. Разговорились, спрашиваю: "Не выпиваешь?" Он: "Нет, совсем". Я: "Ну а как же друзья?" Он: ''В ж*** друзей," — поделился Агутин.

Имелось в виду, что друзья предлагают выпить.

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