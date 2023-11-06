Дочка Ляйсан Утяшевой и Павла Воли рассказала, почему не хочет появляться в социальных сетях

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева - гимнастка и телеведущая и ее муж шоумен Павел Воля, хоть и редко, но все же делают публикации со своими детьми, 10-летним Робертом и 8-летней Софией, в своих соцсетях. Все семейные снимки внимательно прорабатываются, несмотря на то, что подписчики хотели бы видеть детей чаще, особенно учитывая, что дети выросли и стали все больше походить на своих родителей.

Super.ru пишет что отношение Утяшевой к тому, чтобы показывать лица своих детей публично в интернете, основывается на учете их собственных желаний. В одном из видео Ляйсан, София за кадром объяснила, что они с Робертом "не любят, когда на них смотрят непонятные незнакомые люди".

Утяшева объявила, что когда детям будет комфортно и они сами будут готовы появиться в интернете, она будет рада это сделать. Для нее важно, чтобы это было их осознанное желание и выбор.

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