Помощница Бедроса Киркорова развеяла слухи о болезни артиста

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Бедросу Киркорову, легендарному артисту, были вызваны врачи из-за возможного приступа астмы.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Однако оказалось, что информация об астме не подтвердилась, и 91-летний Киркоров был оставлен под наблюдением медсестры, которая не только следит за ним, но и проводит необходимые медицинские процедуры. Тем не менее, артиста решили госпитализировать в Институт хирургии имени А. В. Вишневского для планового обследования, сообщает "Московский комсомолец".

Помощница артиста сообщила:

"С Бедросом все хорошо. Не мешайте человеку проводить свои процедуры, я не знаю, кто пустил слух про приступ астмы".

Здоровье артиста подвергается регулярным неприятностям, основным источником беспокойства являются его сердечно-сосудистые проблемы, которые стали более остро выраженными после перенесенного им COVID-19.

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