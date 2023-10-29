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Галкин* может стать новым солистом "Ласковый Май" и петь песни группы за границей

0:50
Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* сегодня вовсю исполняет хиты Юрия Шатунова на своих концертах за рубежом.

Галкин* может стать новым солистом "Ласковый Май" и петь песни группы за границей
Фото: kleo.ru

Telegram-каналы опубликовали видео, где муж Аллы Пугачёвой исполняет песню "Белые розы" и другие хиты "Ласкового мая".

Многие считают, что Галкин* использовал свою популярность и творчество других музыкантов для привлечения внимания к собственной персоне и "продвижению себя". В комментариях подписчики пишут, что это неэтично.

Напомним, что в октябре 2022 года Галкин* с Пугачёвой вместе с детьми улетели в Израиль на постоянное место жительство, но и оттуда они убежали, как только начался палестино-израильский конфликт

*физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

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Галкин* снова поёт песни Юры Шатунова на концерте
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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