Галкин* может стать новым солистом "Ласковый Май" и петь песни группы за границей

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Шоумен Максим Галкин* сегодня вовсю исполняет хиты Юрия Шатунова на своих концертах за рубежом.

Фото: kleo.ru

Telegram-каналы опубликовали видео, где муж Аллы Пугачёвой исполняет песню "Белые розы" и другие хиты "Ласкового мая".

Многие считают, что Галкин* использовал свою популярность и творчество других музыкантов для привлечения внимания к собственной персоне и "продвижению себя". В комментариях подписчики пишут, что это неэтично.

Напомним, что в октябре 2022 года Галкин* с Пугачёвой вместе с детьми улетели в Израиль на постоянное место жительство, но и оттуда они убежали, как только начался палестино-израильский конфликт

*физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.

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Галкин* снова поёт песни Юры Шатунова на концерте