Шоумен Максим Галкин* сегодня вовсю исполняет хиты Юрия Шатунова на своих концертах за рубежом.
Telegram-каналы опубликовали видео, где муж Аллы Пугачёвой исполняет песню "Белые розы" и другие хиты "Ласкового мая".
Многие считают, что Галкин* использовал свою популярность и творчество других музыкантов для привлечения внимания к собственной персоне и "продвижению себя". В комментариях подписчики пишут, что это неэтично.
Напомним, что в октябре 2022 года Галкин* с Пугачёвой вместе с детьми улетели в Израиль на постоянное место жительство, но и оттуда они убежали, как только начался палестино-израильский конфликт
*физическое лицо, признанное иностранным агентом в РФ.
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