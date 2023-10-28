Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России планируют начать производство продуктов из сверчковой муки
Илон Маск: Европа движется в сторону гражданской войны
В Греции беженцы устраивают беспорядки в лагерях на фоне операции Израиля
Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Сергей Лавров: уничтожение сектора Газа приведёт к катастрофе на десятки лет
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании автомобиля
Бежавший из РФ Быков* сообщил о кардинальных мерах в отношении русских
Google заплатил более $26,3 млрд, чтобы стать основным поисковиком на смартфонах

Юлианна Караулова набросилась на участника шоу "Фантастика-2" на Первом канале

Шоу-бизнес

На Первом канале начался второй сезон шоу "Фантастика". В этом году на проекте принимают участие десять артистов, которые выступают в образе различных героев. Судьям необходимо угадать, что это за артисты. Главным призом проекта выступает сумма в рамзере трёх миллионов рублей.

Юлианна Караулова набросилась на участника шоу "Фантастика-2" на Первом канале
Фото: Официальная группа Юлианны Карауловой в соцсети "В Контакте"

Одной из участницей была Роза Марковна Кляк. Данный персонаж уже появлялся в первом сезоне. В этот раз она исполнила главный хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", пишет "КП".

В первом сезоне роль Марковны была исполнена Юлианной Карауловой. После выступления таинственной артистки она не могла не прокомментировать номер. Артистка шутливо набросилась на "соперницу".

"Глубоко извиняюсь, но какого лешего? Какая-то крыса [управляет этим персонажем]!" — ревностно набросилась на пенсионерку Караулова.

Роза Марковна сообщила, что в будущем постарается использовать другие наряды.

"Не надо относиться ко мне, как к своему бывшему", — добавила Кляк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Юлианна Караулова (Роза Марковна Кляк) выиграла 3 миллиона рублей, став ПОБЕДИТЕЛЕМ шоу ФАНТАСТИКА!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Внук Аллы Пугачевой закричал кричит от страха в США

Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.

Внук Пугачёвой ищет острые ощущения в США, но сталкивается с паранойей
Юрий Антонов назвал отъезд Пугачёвой из Израиля "личной историей" певицы
Юрий Антонов считает, что вмешиваться в личную жизнь Пугачёвой не следует
Перелом у Авдеевки произошёл: российские бойцы уверены в победе
Кровь стала густой: врачи назвали ошибку в питании, которая уносит жизни
Словакия прекратила помощь Украине: чего ожидать? Андрей Николаев Когда-то Шпицберген был русским Сергей Лебедев Европарламент и СБ ООН разбираются с Сербией из-за Косова Михаил Плисюк
Две недели в коме: куда пропал звезда "Брата-2" Александр Дьяченко
Исследователи поймали неизвестный сигнал глубоко под землей
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Дочь Боярского Елизавета разделась для карьеры
Последние материалы
Илон Маск: Европа движется в сторону гражданской войны
В Греции беженцы устраивают беспорядки в лагерях на фоне операции Израиля
Стало известно, с какими проблемами столкнутся владельцы китайских машин в России
Сергей Лавров: уничтожение сектора Газа приведёт к катастрофе на десятки лет
Местонахождение Пугачёвой наконец-то стало известно
Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании автомобиля
Бежавший из РФ Быков* сообщил о кардинальных мерах в отношении русских
Google заплатил более $26,3 млрд, чтобы стать основным поисковиком на смартфонах
Игорь Николаев высказался про новую версию песни "Императрица" в исполнении Люси Чеботиной
СМИ гадают, куда пропала Алла Пугачёва после отъезда из Израиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников