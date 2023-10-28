На Первом канале начался второй сезон шоу "Фантастика". В этом году на проекте принимают участие десять артистов, которые выступают в образе различных героев. Судьям необходимо угадать, что это за артисты. Главным призом проекта выступает сумма в рамзере трёх миллионов рублей.
Одной из участницей была Роза Марковна Кляк. Данный персонаж уже появлялся в первом сезоне. В этот раз она исполнила главный хит Натальи Ветлицкой "Посмотри в глаза", пишет "КП".
В первом сезоне роль Марковны была исполнена Юлианной Карауловой. После выступления таинственной артистки она не могла не прокомментировать номер. Артистка шутливо набросилась на "соперницу".
"Глубоко извиняюсь, но какого лешего? Какая-то крыса [управляет этим персонажем]!" — ревностно набросилась на пенсионерку Караулова.
Роза Марковна сообщила, что в будущем постарается использовать другие наряды.
"Не надо относиться ко мне, как к своему бывшему", — добавила Кляк.
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