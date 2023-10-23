Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Израиль и уехала на Кипр

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Алла Пугачёва и ее муж юморист Максим Галкин* переехали в Израиль полтора года назад. Они обосновались в роскошном особняке, отправили своих детей в местную школу, где обучение проходит на иврите, а Максим сам начал изучать местный язык, продолжая также свою концертную деятельность.

Фото: Личный аккаунт Алла Пугачева в Instagram

Однако сегодня стало известно, что Пугачева вместе с детьми покинула Израиль и перебралась на Кипр. Певица приобрела дом на берегу моря на Кипре в 2017 году и получила гражданство этой страны. По информации из издания "Комсомольская правда", певица планирует провести здесь ближайший год. Интересно отметить, что несколько дней назад Максим Галкин* также приехал на Кипр на гастроли и об этом он лично сообщил в запрещенной социальной сети.

Напомним, что две недели назад Максим Галкин* отреагировал на комментарии хейтеров, утверждавших, что он и его жена покинули Израиль. Он убедительно заявил, что его семья все еще находится в Израиле и не планирует покидать его в трудный момент.

* Признан иноагентом.