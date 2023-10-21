Виктория Боня продолжает привлекать внимание своих поклонников и публики новыми событиями. В последние месяцы многие её фанаты наблюдали за процессом восстановления блогерши после проведённой ею пластической операции. Теперь знаменитость вызывает интерес своей личной жизнью.
Недавно Боня отправилась на Мальдивы для отдыха. Она не поехала в одиночестве, а в компании бизнесмена Руслана Гасанова. Мужчина родился в Новосибирске, но в настоящее время проживает в Дубае и владеет там баром. Он признался, что он и Боня встречаются уже около двух лет и что он считает, что его судьба — "любить Вику". Мужчина младше блогерши на 13 лет.
Интересной деталью в романе блогерши и бизнесмена является их прошлое: Гасанов был женат, и ещё весной прошлого года, будучи в браке, он отдыхал с супругой на Бали. Если слова мужчины о том, что он встречается с Боней уже два года — правда, то их отношения начались, когда он был в браке, сообщает woman. ru.
Не скрывая своего прошлого, бизнесмен выразил уважение к своей бывшей супруге в личном блоге.
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