Возлюбленный Виктории Бони Руслан Гасанов развёлся с женой ради блогерши

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня продолжает привлекать внимание своих поклонников и публики новыми событиями. В последние месяцы многие её фанаты наблюдали за процессом восстановления блогерши после проведённой ею пластической операции. Теперь знаменитость вызывает интерес своей личной жизнью.

Фото: боня

Недавно Боня отправилась на Мальдивы для отдыха. Она не поехала в одиночестве, а в компании бизнесмена Руслана Гасанова. Мужчина родился в Новосибирске, но в настоящее время проживает в Дубае и владеет там баром. Он признался, что он и Боня встречаются уже около двух лет и что он считает, что его судьба — "любить Вику". Мужчина младше блогерши на 13 лет.

Интересной деталью в романе блогерши и бизнесмена является их прошлое: Гасанов был женат, и ещё весной прошлого года, будучи в браке, он отдыхал с супругой на Бали. Если слова мужчины о том, что он встречается с Боней уже два года — правда, то их отношения начались, когда он был в браке, сообщает woman. ru.

Не скрывая своего прошлого, бизнесмен выразил уважение к своей бывшей супруге в личном блоге.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.