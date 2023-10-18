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43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что телеведущая Виктория Боня интригует своих подписчиков, когда сообщила о своих планах на путешествие. Сначала она объявила, что направляется во Вьетнам. Однако уже через сутки она вышла на связь из Дубая и объявила, что летит на Мальдивы, а путешествие во Вьетнам отменяется.

43-летняя Виктория Боня показала молодого бойфренда, который привез ее на Мальдивы
Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Подписчики были заинтригованы и начали предполагать, что у Виктории появился новый бойфренд. Однако они не ожидали, что телеведущая скоро покажет его в своих соцсетях, правда со спины. В запрещенной соцсети она задала кокетливый вопрос:

"Ну что, будем исследовать остров, на котором меня привез "папик"?

В следующей истории Боня показала фото мужчины со спины.

Хотя интрига не полностью разгадана, мы теперь знаем, что новый возлюбленный Виктории Бони достаточно молод, имеет хорошую фигуру и длинные темные волосы. К тому же, по всей видимости, он романтик, поскольку привез Викторию на самый уединенный мальтийский остров.

"Это самый приватный остров из всех, на которых я была... Тишина и удовольствие", - призналась телеведущая.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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