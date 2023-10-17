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Актриса из фильма "Любовь и голуби" Лада Сизоненко ушла из кино ради карьеры модели

1:08
Шоу-бизнес

Актриса Лада Сизоненко, которая снималась в комедии "Любовь и голуби", объяснила, почему решила прекратить участие в кинопроектах.

Актриса из фильма "Любовь и голуби" Лада Сизоненко ушла из кино ради карьеры модели
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"

По её словам, она совершенно случайно получила роль Оли в известном советском фильме. Сизоненко из газеты узнала о пробах, а затем отправилась на кастинг и получила предложение сняться в комедии.

Как пояснила актриса, после этой роли её стали приглашать в другие проекты, однако она отказывалась от съёмок, поскольку сделала выбор в пользу карьеры модели. Ей удалось поработать с модельерами Валентином Юдашкиным и Вячеславом Зайцевым.

"Фильмов не особо много снималось. У меня были какие-то пробы, много было", — отметила Сизоненко в эфире передачи "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Она также рассказала о фильме с эротической сценой, в котором ей предложили сыграть роль. Сизоненко подчеркнула, что сразу же отказалась от съёмок.

Ранее зрители обнаружили киноляп с галстуком персонажа Василия Кузякина в фильме "Любовь и голуби".

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Как сложилась судьба Лады Сизоненко?
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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