Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Власти Израиля эвакуировали 30 тысяч человек из южного города Сдерот
Марков о гуманитарной миссии Чубайса: "Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?"
Байден назвал США "незаменимым государством", которое сможет поддерживать и Израиль, и Украину
Готовим гортензии к зиме
В Киеве придумали, как привлечь Запад, пока он отвлекся на Израиль: начнём производить
В Британии рассказали, что бугорки или чешуйчатые участки на коже могут быть признаком рака
ТДИ: солдаты ЦАХАЛ "освиняют" пули перед наземной операцией в Газе
Митрополит Тихон Шевкунов сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на Колыму
Популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг опасно проводить у неопытного мастера

Сбежавшие из РФ артисты читают стихи и развлекают русскоязычную публику в клубах США

2:34
Шоу-бизнес

Некоторые артисты, уехавшие за границу, сталкиваются с неожиданной реальностью и не всегда готовы признаться в этом. Использование темы русофобии не приносит им популярности за рубежом. Русскоязычные зрители редко посещают зарубежные концерты, и чтобы обеспечивать себя, эти артисты вынуждены без устали гастролировать.

Сбежавшие из РФ артисты читают стихи и развлекают русскоязычную публику в клубах США
Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

Александр Незлобин, на данный момент находясь в США, сталкивается с трудностями. Он проводит мероприятия, где билетов всего на 200 человек, и цена за билет составляет 150 долларов. В России Незлобин собирал большие залы на тысячи человек и получал высокие гонорары. Он также занимался съёмками, рекламой, и организовывал частные мероприятия.

В начале 2022 года Незлобин решил сделать рывок в США и строить свою карьеру. Он ограничивается лишь несколькими выступлениями в американских клубах и других стран всего пару раз в год. Остальное время артист зарабатывает на жизнь, работая водителем такси в Uber. Вместе с супругой и дочерью Незлобин проживает в Сан-Хосе. Они арендуют квартиру за 4 тыс. долларов в месяц, пишет "КП".

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева обосновались в Каннах во Франции, где он ранее приобрёл недвижимость. Ранее актёр театра зарабатывал хорошо в России, но после скандальных высказываний и антипатриотических действий его карьера пошла на спад. Он совершил много небольших концертов в Израиле и попытался провести мини-тур по европейским городам, но не смог продать достаточное количество билетов. Это привело к финансовым трудностям. Назаров жалуется на отсутствие дохода, получая только пенсию на российскую карточку.

Чулпан Хаматова, живущая в Латвии, участвует в спектакле Нового рижского театра раз в месяц. Её гонорар составляет 900 долларов за один выход. В осенний и зимний периоды у неё запланированы некоторые выступления в европейских залах. Она читает стихи и гастролирует с музыкально-поэтическим спектаклем "Сны о рояле", зарабатывая около 400 тыс. рублей за выступление. В России она получала значительно большие гонорары за съёмки и спектакли. В Латвии артистка не может продолжать успешную карьеру из-за ограниченных возможностей в сфере кино и театра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
Отец погибшей школьницы в Свердловской области рассказал о необходимости эксгумации тела дочери
"Придётся": на Урале отец погибшей школьницы рассказал об эксгумации
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Роберт Кеннеди-младший проговорился, что Black Rock уже купил Украину
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Последние материалы
Марков о гуманитарной миссии Чубайса: "Где вы были 8 лет со своей гуманитарной помощью?"
Сбежавшие из РФ артисты читают стихи и развлекают русскоязычную публику в клубах США
Байден назвал США "незаменимым государством", которое сможет поддерживать и Израиль, и Украину
Готовим гортензии к зиме
В Киеве придумали, как привлечь Запад, пока он отвлекся на Израиль: начнём производить
В Британии рассказали, что бугорки или чешуйчатые участки на коже могут быть признаком рака
ТДИ: солдаты ЦАХАЛ "освиняют" пули перед наземной операцией в Газе
Митрополит Тихон Шевкунов сравнил свое назначение в Крым со ссылкой на Колыму
Популярную омолаживающую процедуру SMAS-лифтинг опасно проводить у неопытного мастера
Советница жены премьера Израиля призвала натирать салом всех пленных и мёртвых палестинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников