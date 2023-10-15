Сбежавшие из РФ артисты читают стихи и развлекают русскоязычную публику в клубах США

2:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Некоторые артисты, уехавшие за границу, сталкиваются с неожиданной реальностью и не всегда готовы признаться в этом. Использование темы русофобии не приносит им популярности за рубежом. Русскоязычные зрители редко посещают зарубежные концерты, и чтобы обеспечивать себя, эти артисты вынуждены без устали гастролировать.

Фото: Личный аккаунт Чулпан Хаматовой в Instagram

Александр Незлобин, на данный момент находясь в США, сталкивается с трудностями. Он проводит мероприятия, где билетов всего на 200 человек, и цена за билет составляет 150 долларов. В России Незлобин собирал большие залы на тысячи человек и получал высокие гонорары. Он также занимался съёмками, рекламой, и организовывал частные мероприятия.

В начале 2022 года Незлобин решил сделать рывок в США и строить свою карьеру. Он ограничивается лишь несколькими выступлениями в американских клубах и других стран всего пару раз в год. Остальное время артист зарабатывает на жизнь, работая водителем такси в Uber. Вместе с супругой и дочерью Незлобин проживает в Сан-Хосе. Они арендуют квартиру за 4 тыс. долларов в месяц, пишет "КП".

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева обосновались в Каннах во Франции, где он ранее приобрёл недвижимость. Ранее актёр театра зарабатывал хорошо в России, но после скандальных высказываний и антипатриотических действий его карьера пошла на спад. Он совершил много небольших концертов в Израиле и попытался провести мини-тур по европейским городам, но не смог продать достаточное количество билетов. Это привело к финансовым трудностям. Назаров жалуется на отсутствие дохода, получая только пенсию на российскую карточку.

Чулпан Хаматова, живущая в Латвии, участвует в спектакле Нового рижского театра раз в месяц. Её гонорар составляет 900 долларов за один выход. В осенний и зимний периоды у неё запланированы некоторые выступления в европейских залах. Она читает стихи и гастролирует с музыкально-поэтическим спектаклем "Сны о рояле", зарабатывая около 400 тыс. рублей за выступление. В России она получала значительно большие гонорары за съёмки и спектакли. В Латвии артистка не может продолжать успешную карьеру из-за ограниченных возможностей в сфере кино и театра.

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