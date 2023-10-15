Агутин назвал отъезд Пугачёвой в Израиль глупостью

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Николай Агутин высказал свое мнение о том, что Алла Пугачёва решила уехать в Израиль, который в настоящее время стал полем борьбы из-за атак членов исламистского движения ХАМАС. Композитор назвал певицу "умной бабой, которая совершила большую глупость".

Фото: Openverse

Ранее Агутин работал с Пугачёвой два года и хорошо знал ее характер и привычки. В прошлом артистка поражала композитора своим проницательным умом.

Однако с течением времени у исполнительницы хита "Айсберг" произошли необъяснимые изменения. После начала спецоперации Москвы на Украине Пугачёва потеряла способность точного предвидения и решила уехать в Израиль. Сразу после этого там начались боевые действия, и певице с детьми пришлось прятаться в бомбоубежище.

Агутин не понял, почему именно Израиль стал выбором артистки для жизни. По его мнению, Пугачёва, несмотря на свой ум, допустила большую глупость. Композитор уверен, что российский шоу-бизнес ничего не потерял из-за отъезда звезды и ее коллег за границу. В России достаточно достойных молодых исполнителей, способных заменить старших коллег на сцене. По словам Агутина, отъезд Пугачёвой и подобных ей только навредил им самим.

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