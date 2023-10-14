Певица Вера Брежнева не раскрыла причину развода с композитором Константином Меладзе

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41-летняя украинская певица Вера Брежнева впервые высказала свои мысли относительно развода с 60-летним композитором Константином Меладзе. Эту информацию предоставило издание "7 Дней". Артистка подчеркнула, что разошлась с бывшим мужем с уважением и благодарностью, и предпочла не раскрывать подробности причин развода.

Фото: Личный аккаунт Веры Брежневой в Instagram

"В Сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином расстались, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", — заявила артистка.

Ранее Брежнева объявила о разводе с Меладзе и посвятила этому событию новые композиции. Пара вступила в брак в 2015 году. Исполнительница также отметила, что пережила нелёгкий период.

Сообщается, что после развода с Меладзе Брежнева утратила права на особняк в итальянской Тоскане, который был её домом в последние годы. Композитор приобрёл эту недвижимость до брака с певицей. Однако бывшие супруги всё ещё являются со-владельцами двух домов в Италии: одного в Форте-деи-Марми и другого в закрытом районе недалеко от озера Гарда. По оценкам риелторов, каждая из вилл оценивается примерно в €2 миллиона.

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Вера Брежнева - Любовь спасет мир