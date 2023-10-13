35-летний Павел Прилучный признался, изменились ли отношения с 27-летней Зепюр Брутян после рождения ребенка

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, что актер Павел Прилучный и его супруга актриса Зепюр Брутян являются примером того, как рождение ребенка может привести к улучшению отношений. С рождением их маленького сына Микаэля, они стали уделять больше внимания друг другу и находить время, чтобы наслаждаться компанией друг друга.

Фото: https://www.instagram.com/p/CvYzo6mS7xm/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Павел рассказал, что они готовят романтические ужины и приглашают друг друга на свидания. Прилучный считает, что это важно для поддержания их отношений здоровыми.

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