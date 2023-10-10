Super.ru пишет, про неприятное событие, которое произошло с Юлией Салибековой (Колисниченко) — бывшей участницей телепроекта "Дом-2", и её детьми. Вместо планируемого отдыха они попали в дорожно-транспортное происшествие и их машина вылетела в кювет. Но, судя по всему, никто серьезно не пострадал — Юлия и дети в порядке.
Сама Салибекова подтвердила, что она и дети не пострадали, заявив об этом в своем личном блоге. Она благодарила тех, кто за них переживал, уточнив, что все в порядке со всеми. Фотография, опубликованная в социальной сети, подтверждает, что дети выглядят веселыми и улыбаются.
Многие подписчики стали винить Юлию в халатности. ДТП произошло буквально через пару часов после того, как Юлия снимала ролики для своих сторис, находясь за рулем автомобиля.
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