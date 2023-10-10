Участница "Дома-2" Юлия Салибекова попала в ДТП с детьми

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет, про неприятное событие, которое произошло с Юлией Салибековой (Колисниченко) — бывшей участницей телепроекта "Дом-2", и её детьми. Вместо планируемого отдыха они попали в дорожно-транспортное происшествие и их машина вылетела в кювет. Но, судя по всему, никто серьезно не пострадал — Юлия и дети в порядке.

Фото: Личный аккаунт Юлии Салибековой в Instagram

Сама Салибекова подтвердила, что она и дети не пострадали, заявив об этом в своем личном блоге. Она благодарила тех, кто за них переживал, уточнив, что все в порядке со всеми. Фотография, опубликованная в социальной сети, подтверждает, что дети выглядят веселыми и улыбаются.

Многие подписчики стали винить Юлию в халатности. ДТП произошло буквально через пару часов после того, как Юлия снимала ролики для своих сторис, находясь за рулем автомобиля.

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