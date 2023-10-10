Семён Слепаков написал пост, в котором пожелал Израилю победы.
Комик поддержал Израиль, куда репатриировался после начала спецоперации на Украине.
Звезда Comedy Club отметил что в истории израильского народа было много страшных событий.
"Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас", — написал Слепаков в своём микроблоге.
Юморист выразил соболезнования родственникам погибших в результате атаки боевиков ХАМАС.
"Ам Исраэль Хай!" — такими словами закончил свой пост комик.
Ранее Иван Охлобыстин назвал ликование в России по поводу вооружённого конфликта в Израиле "людоедской реакцией".
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.