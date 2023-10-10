Слепаков высказался в поддержку Израиля: "Ам Исраэль Хай!"

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Семён Слепаков написал пост, в котором пожелал Израилю победы.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Слепакова

Комик поддержал Израиль, куда репатриировался после начала спецоперации на Украине.

Звезда Comedy Club отметил что в истории израильского народа было много страшных событий.

"Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас", — написал Слепаков в своём микроблоге.

Юморист выразил соболезнования родственникам погибших в результате атаки боевиков ХАМАС.

"Ам Исраэль Хай!" — такими словами закончил свой пост комик.

Ранее Иван Охлобыстин назвал ликование в России по поводу вооружённого конфликта в Израиле "людоедской реакцией".