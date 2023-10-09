Ксения Собчак изучила вопрос о том, кто из женщин подлежит призыву в армию Израиля и ответила тем, кто пророчит ей армейское будущее.
Журналистка объяснила недоброжелателям, что репатриантки в возрасте от 22 до 27 лет, прибывшие в Израиль с 2015, на срочную службу не призываются. Им не возброняется, однако, пополнить число добровольцев.
"Если репатриация произошла после 28 лет, то женщин не примут даже по их инициативе", — написала Собчак в своём Telegram-канале.
Ксения поблагодарила всех, кто шутил о службе в кавалерии (конных войсках).
"Господа, но не сегодня, не сегодня", — ответила злопыхателям журналистка.
Ранее Ксения Собчак поддержала Максима Галкина*, который заявил, что гордится тем, что он гражданин Израиля.
* Физическое лицо, признанное "иностранным агентом".
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