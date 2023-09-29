Иван Охлобыстин: "Стал вредным старикашкой"

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Известный актер Иван Охлобыстин признался в интервью Hello!, что у него есть сходство с персонажем почтальоном Печкиным из популярного мультфильма "Простоквашино".

Фото: Wikipedia

Охлобыстин отметил, что с возрастом он начал вести себя подобно Печкину, становясь своего рода "вредным старикашкой", который постоянно высказывает претензии к молодежи. Актер даже подчеркнул, что иногда его проявления напоминают Печкиновский характер.

Иван Охлобыстин озвучивал персонажа Печкина в современных продолжениях советских мультфильмов о Простоквашино, и первый сезон этого проекта увидел свет в апреле 2018 года.

Актер также поделился тем, что его герой в мультфильмах помогал ему в воспитании детей. По его словам, мультфильмы, включая "Простоквашино", служили отличным способом отвлечения детей и позволяли Охлобыстину успевать в своей работе и заботах.

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Иван Охлобыстин. Мой герой @centralnoetelevidenie