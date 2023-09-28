Актера Павла Деревянко обманули криптомошенники

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Павел Деревянко рассказал в интервью mk. ru о своем недавнем негативном опыте в сфере криптовалют, который привел к убыткам. Деревянко выразил сожаление о своей глупости и недальновидности в данной ситуации, когда его обманул криптомошенник Григорий Мулузян, который был его близким знакомым.

Фото: Wikipedia

Актер поделился своими чувствами по этому поводу: "Могу сказать, что я кристально чист. Я только не прав в том, что был глуп и недальновиден. Я не был профессионально финансово подкован. Это был мой друг, теперь уже бывший друг, это было предательство. Я ему полностью доверял, а тут такое произошло. Ну, ничего: на ошибках учимся. Сейчас я бы посоветовал слушать себя и слушать семью".

Согласно информации, в конце 2021 года Деревянко решил вложиться в криптовалюту после консультации с знакомым, разбирающимся в этой области. Первоначально он инвестировал около миллиона рублей и получил прибыль. Позже ему посоветовали работать с опытным криптоинвестором, который предложил ему выгодные условия.

Как оказалось, это была ловушка, и Деревянко подписал договор, не разобравшись в деталях. В итоге, криптомошенник предъявил артисту иски на сумму 45 миллионов рублей, что привело к серьезным финансовым потерям.

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