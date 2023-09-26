Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на просьбу тиктокера Дани Милохина дать ему второй шанс на Родине. Известный блогер признался, что готов вернуться в Россию, если его простят соотечественники.
Виталий Милонов не стал стесняться в выражениях и назвал Милохина "мерзкой квакающей жабой", у которой "должок". Он отметил, что юноша высокомерно относится к своей стране.
"Я готов дать Дане Милохину второй шанс. Нам как раз необходимы номера расчёта в артиллерии. Снаряды я ему сразу не дам носить, пусть капониры копает. Если хочет показать, что он мужик, пускай идёт [на фронт]. Если он не мужик, пусть официально сменит пол и расслабится", — заявил депутат в разговоре с "Абзацем".
Тиктокер Даня Милохин прилетал в Москву в сентябре спустя год отсутствия, однако был вынужден через несколько дней поспешно отправиться в Дубай. По словам блогера, он испугался того, что его заберут в армию.
Ранее мы писали, что Даня Милохин знает, почему против него ополчились соотечественники.
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