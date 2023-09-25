Мария Шукшина трогательно поздравила маму с 85-летием

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мария Шукшина поздравила маму с днём рождения и показала лучшие фото Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Фото: Телеграм-канал Марии Шукшиной

Заслуженная артистка России опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков Лидии-Федосеевой Шукшиной.

"Мои любимые мамины фотографии", — подписала кадры Мария.

Шукшина пожелала родительнице здоровья на многие годы.

"Храни тебя Господь, мама! С днем рождения!" — обратилась к матери Шукшина.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о скандалах в семье и обмане внучки.

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