Мария Шукшина поздравила маму с днём рождения и показала лучшие фото Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Заслуженная артистка России опубликовала в своём Telegram-канале серию снимков Лидии-Федосеевой Шукшиной.
"Мои любимые мамины фотографии", — подписала кадры Мария.
Шукшина пожелала родительнице здоровья на многие годы.
"Храни тебя Господь, мама! С днем рождения!" — обратилась к матери Шукшина.
Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о скандалах в семье и обмане внучки.
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