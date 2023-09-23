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Виктория Боня раскрыла источники своих доходов

Шоу-бизнес

Виктория Боня недавно перенесла серию пластических операций, общая стоимость которых достигла четверти миллиона долларов. Чтобы поддержать свое настроение во время послеоперационного периода восстановления, который включает в себя видимые отеки и потенциальные осложнения, телеведущая обратилась к розничной терапии, позволив себе покупку элитных украшений. Естественно, ее подписчики интересуются источником ее средств, вызывая вопросы о ее финансовом положении.

Виктория Боня раскрыла источники своих доходов
Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Во время прямой трансляции на платформе социальной сети Боня рассказала, что ее доход получается различными способами. В качестве основных источников своей финансовой стабильности она назвала доход от проведения ретритов в Испании, продажи собственной косметической линии и доходы от рекламных партнерств в своем блоге.

Кроме того, блогер призвала тех, кто интересуется ее финансами, внимательнее присмотреться к своим собственным бюджетам.

В одном из своих постов в блоге Виктория Боня поделилась своими планами монетизировать презентацию результатов своей пластической операции. Она спросила своих подписчиков, готовы ли они заплатить 1300 рублей за доступ к этим фотографиям. Она объяснила свое решение не делиться ими открыто в социальных сетях из-за критики, которую она часто получает от недоброжелателей.

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И без того красивая Виктория Боня готовится к новой пластической операции. Звезда «ДОМа-2»
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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