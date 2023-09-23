Виктория Боня раскрыла источники своих доходов

Виктория Боня недавно перенесла серию пластических операций, общая стоимость которых достигла четверти миллиона долларов. Чтобы поддержать свое настроение во время послеоперационного периода восстановления, который включает в себя видимые отеки и потенциальные осложнения, телеведущая обратилась к розничной терапии, позволив себе покупку элитных украшений. Естественно, ее подписчики интересуются источником ее средств, вызывая вопросы о ее финансовом положении.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Во время прямой трансляции на платформе социальной сети Боня рассказала, что ее доход получается различными способами. В качестве основных источников своей финансовой стабильности она назвала доход от проведения ретритов в Испании, продажи собственной косметической линии и доходы от рекламных партнерств в своем блоге.

Кроме того, блогер призвала тех, кто интересуется ее финансами, внимательнее присмотреться к своим собственным бюджетам.

В одном из своих постов в блоге Виктория Боня поделилась своими планами монетизировать презентацию результатов своей пластической операции. Она спросила своих подписчиков, готовы ли они заплатить 1300 рублей за доступ к этим фотографиям. Она объяснила свое решение не делиться ими открыто в социальных сетях из-за критики, которую она часто получает от недоброжелателей.

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