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Гузеева призналась, что её нельзя оставлять одну на съёмках

Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева вернулась в студию программы "Давай поженимся!" после паузы длиной в полтора года. С собой телеведущая взяла собачку по кличке Жужа.

Гузеева призналась, что её нельзя оставлять одну на съёмках
Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Актриса объяснила, зачем Жужа пришла с ней на работу.

"Скажи: "Мам, тебя нельзя оставлять одну, а то ты будешь вести себя плохо", — обратилась Гузеева к собачке.

Звезда экрана рассказала, что берёт своего питомца в гримёрную, так как он помогает сохранять позитивный настрой.

Также ведущая раскрыла свой лайфхак для съёмок. Она заявила, что пользуется накладками при создании прически. так как свои пышные локоны портить не хочет.

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Лариса Гузеева – Как Живет Главная Сваха России и Сколько Она Зарабатывает
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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