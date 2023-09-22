Гузеева призналась, что её нельзя оставлять одну на съёмках

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева вернулась в студию программы "Давай поженимся!" после паузы длиной в полтора года. С собой телеведущая взяла собачку по кличке Жужа.

Фото: prt scr youtube.com/Скажи Гордеевой

Актриса объяснила, зачем Жужа пришла с ней на работу.

"Скажи: "Мам, тебя нельзя оставлять одну, а то ты будешь вести себя плохо", — обратилась Гузеева к собачке.

Звезда экрана рассказала, что берёт своего питомца в гримёрную, так как он помогает сохранять позитивный настрой.

Также ведущая раскрыла свой лайфхак для съёмок. Она заявила, что пользуется накладками при создании прически. так как свои пышные локоны портить не хочет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лариса Гузеева – Как Живет Главная Сваха России и Сколько Она Зарабатывает