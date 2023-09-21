Проживающая в США Мария Машкова призналась, что скучает по отцу

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летняя российская актриса Мария, единственная дочь народного артиста России Владимира Машкова, проживающая в США, обратилась к своему отцу. Ее слова опубликовал журнал StarHit.

Фото: Личная страница Марии Машковой в соцсети "В Контакте"

Артистка поделилась тем, что находясь за границей, ей не хватает своего отца и также призналась перед ним в своей бесконечной любви.

"Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда", — написала Машкова.

Летом прошлого года актриса, проживающая в Лос-Анджелесе вместе с мужем и детьми, рассказала о сложных отношениях с отцом. Она заявила, что у них разные взгляды на политическую ситуацию, и ей морально было трудно, однако она верит в то, что со временем они смогут встретиться и восстановить свои отношения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.