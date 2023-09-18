Певица Анна Седокова вернулась в Россию с сыном и остановилась в отеле

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Анна Седокова долгое время прожила в США вместе с мужем, баскетболистом Янисом Риммой и детьми, однако вчера она сообщила о возвращении в Россию. Вместе с шестилетним сыном она была вынуждена остановиться в одном из столичных отелей, без необходимых для удобства "вещей".

Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

"Это мы. У нас пока нет квартиры, машины, няни и школы. Но зато есть мы. А, значит, все найдем. Впереди очень интересная жизнь и новые повороты. У меня есть любимая профессия, отличные мозги, огромное желание работать и достигать новых вершин. А, значит, мы сильные, мы справимся," — написала 40-летняя артистка в блоге.

На размещенных кадрах она с сыном лежим на полу отеля, так как несколько лет назад продала апартаменты в Москве ради роскошной жизни в США.

Комментировать свое положение певица не стала, однако до сих пор остается неизвестным, почему она уехала от супруга.

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