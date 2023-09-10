Актриса Ольга Кузьмина будет рожать в Аргентине

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Ольга Кузьмина недавно поделилась с поклонниками радостной новостью — она ждет второго ребенка. Накануне стало известно, что артистка отправилась в Аргентину.

Фото: личный телеграм-канал Ольги Кузьминой

Звезда сериала "Кухня" на последних сроках беременности вместе с супругом Евгением Апанасевичем улетели в Аргентину. Артистка рассказала, что их перелет длился больше суток и дался он тяжело. Более того, чемодан мужа актрисы отправили в другую страну.

Стоит отметить, что эта страна в последнее время стала популярна у россиян. Все из-за того, что после родов ребенку сразу дают аргентинское гражданство, а его родителям предоставляется вид на жительство с правом на последующее приобретение гражданства.

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