Российская актриса Ольга Кузьмина недавно поделилась с поклонниками радостной новостью — она ждет второго ребенка. Накануне стало известно, что артистка отправилась в Аргентину.
Звезда сериала "Кухня" на последних сроках беременности вместе с супругом Евгением Апанасевичем улетели в Аргентину. Артистка рассказала, что их перелет длился больше суток и дался он тяжело. Более того, чемодан мужа актрисы отправили в другую страну.
Стоит отметить, что эта страна в последнее время стала популярна у россиян. Все из-за того, что после родов ребенку сразу дают аргентинское гражданство, а его родителям предоставляется вид на жительство с правом на последующее приобретение гражданства.
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