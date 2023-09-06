Комик Демис Карибидис рассказал о причинах ссоры Галустяна и Хармаламова

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юмористы Михаил Галустян и Гарик Харламов давно работают вместе. Их коллега и товарищ по сцене Демис Карибидис считает, что они могут общаться реже из-за разных взглядов на творчество.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

По его словам, если даже они не общаются, по причинам разногласий в профессиональной сфере, то точно не ругаются.

"В Comedy Club невозможно поссориться. Тебя перестают воспринимать как юмориста, если ты агрессивен, ругаешься, — сказал он в эфире YouTube-шоу "Сама Меньшова".

Он привел в пример свою историю взаимоотношений с коллегой Тимуром Батрутдиновым — они могут часами напролет ругаться, но в итоге приходят к компромиссу.

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