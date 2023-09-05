Певица Ольга Орлова защищает Ксению Бородину: "Ксения кажется жестким человеком, но она ранимая"

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StarHit пишет, что бывшая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова отрицает предположения одного из своих подписчиков о том, что она подстраивается под свою звездную подругу Ксению Бородину. Она категорически не согласна и объясняет, что проблемы возникают только тогда, когда один человек не воспринимает другого как равного и происходит соревнование. Ольга подчеркивает, что она трепетно относится к своим близким и не намерена разрушать отношения с ними.

Фото: Личный аккаунт Ольги Орловой в Instagram

Ольга и ее подруга Ксения Бородина не дружат с юности, но их дружба закрепилась взрослым возрастом, когда они осознали, что такое настоящая дружба. Она уверена, что знает, каким должен быть настоящий друг и каким не должен.

Ольга также призывает публику не судить о людях по их внешности. Она отмечает, что Ксения может казаться жесткой снаружи, но на самом деле она очень тонкая и ранимая личность. А сама Орлова, несмотря на свою миловидную внешность, имеет сильный и стойкий характер.

Ксения Бородина также защищает Ольгу Орлову и неоднократно выступает в ее поддержку. Она радуется семейному счастью Ольги и высказывает свое восхищение ее супругом. Она отмечает, что у Ольги лучший муж на свете и признает, что ей нравятся многие его качества, такие как уравновешенность, спокойствие и безграничная любовь к Ольге. Ксения отмечает, что каждая семья уникальна и у нее самой будет своя семья и свое счастье.

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