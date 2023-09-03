Сын Глеба Панфилова рассказал о тоске отца по скончавшейся жене

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Единственный сын супружеской четы Панфилов-Чурикова Иван уверен, что отец смог обрести покой. Глеб Анатольевич очень тяжело переживал уход любимой супруги, с которой они прожили вместе больше 50 лет.

Фото: "File:G panfilov.jpg" by Алексей Юшенков / Alexey Yushenkov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Сейчас он явно там, где хотел быть — он хотел быть с мамой, и он без нее безумно тосковал. Я думаю, что сейчас они оба радуются", — прокомментировал Иван Панфилов в интервью программе "Ты не поверишь".

Актриса Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 году. Причиной смерти стали множественные кисты в головном мозге. Режиссер Глеб Панфилов скончался 26 августа 2023 года вследствие второго инсульта.

Панфилов пытался как мог пережить смерть любимой жены и единственной музы, занимал себя работой, но так и не смог жить без нее дальше.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.