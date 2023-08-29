Певец Андрей Губин рассказал, что ищет исполнителя для передачи своих песен

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Певец Андрей Губин принял решение сменить место жительства: он переезжает из своего загородного коттеджа в Москву, выбрав для себя квартиру. Эту новость опубликовал портал Woman. ru 29 августа.

Фото: Официальное сообщество Андрея Губина в соцсети "В Контакте"

Артист подчеркнул, что намерен провести осенние месяцы в столице и в настоящее время находится в поиске занятия. Губин также сообщил, что активно работает над созданием музыкальных композиций. Он признал, что большая часть уже написанного материала находится в ящике стола, однако в будущем он может передать эти песни молодому исполнителю.

"Думаю может кому-то передать песни, у меня много их уже. Есть разные варианты, думаю пока особой спешки нет. Сам петь не планирую, да и здоровье не очень. Хуже не стало, нет, в этом плане стабильно", — подчеркнул он.

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Андрей Губин - Ночь