Алена Водонаева показала фото с сыном в русском стиле в честь его 13-летия

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" Алена Водонаева поздравила своего единственного наследника Богдана с днем рождения. В честь семейного праздника они вдвоем устроили фотосессию в русском стиле.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Модель и ее сын позировали на фоне живописной местности с деревянными теремами. Оба выбрали одежду в светлых тонах.

"Когда твой сын такой — бац, и перешагнул в свой 14-й год", — отметила Водонаева.

День рождения Богдана они отметили в банном комплексе. По словам 41-летней звезды, сын самостоятельно выбрал такой досуг. По ее словам, мальчик уже был здесь с отцом, поэтому захотел провести свой день здесь.

"У нас получилось пять взрослых и четверо детей, и это было идеальным семейным решением приехать сюда. Богдан хотел, чтобы мы выбрали именно таежную избу — это большой общий зал с зонами отдыха, камином, двумя купелями", — поделилась подробностями звезда соцсетей.

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