Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Кристина Асмус оказалась в больнице после купания в грязной реке
В Крым предложили построить новую дорогу
Певица Нюша восстанавливает форму после вторых родов при помощи иглоукалывания
Фигура Ксении Бородиной преобразилась после отказа от алкоголя и сладкого
Экономист Анфиногенов заявил, что государство должно вмешаться в вопрос роста цен
Мужчина, ударивший девушку в "коротких шортах", отправлен под арест на один месяц
Певица Лолита устроила пьяные танцы после победы в казино
Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"
Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в Москве

Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе

0:48
Шоу-бизнес

Российская певица Анна Семенович сообщила о том, что выходит замуж после того, как ей удалось поймать букет невесты. Видеоролик с мероприятия она опубликовала в своих соцсетях.

Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе
Фото: prt scr youtube.com/Анна Семенович

Артистка стала участницей торжества, которое собрало и других ее коллег по цеху. В процессе Семенович примерила на себя роль регистратора браков. По ее словам, за день она расписала больше 12 пар.

"Это были люди разного возраста, телосложения, характера, но их объединяла любовь", — поделилась эмоциями знаменитость.

Во время одной из церемоний она поймала букет невесты и тут же поспешила заявить, что выходит замуж. Для поклонников осталось загадкой, шутила ли артистка или нет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов БРИКС обсудил ситуацию на Украине, поддержав Россию Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
В Одессе взрывы: ПВО Украины проспала все ракеты
Последние материалы
Экономист Анфиногенов заявил, что государство должно вмешаться в вопрос роста цен
Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе
Мужчина, ударивший девушку в "коротких шортах", отправлен под арест на один месяц
ВСУ атаковали Крым при помощи 42 дронов. Какие данные раскрыли власти?
Певица Лолита устроила пьяные танцы после победы в казино
Модель Мария Вебер рассказала о своем отношении к Тимати после шоу "Холостяк"
Два человека пострадали из-за короткого замыкания электросетей в котловане в Москве
Актриса Екатерина Варнава объяснила суть конфликта между Галич и Чеботиной
Осудившего СВО Максима Виторгана в сериале заменили нейросетью
Певица София Ротару сильно постарела за прошедший год
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников