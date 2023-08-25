Певица Анна Семенович поймала букет невесты и объявила о свадьбе

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Анна Семенович сообщила о том, что выходит замуж после того, как ей удалось поймать букет невесты. Видеоролик с мероприятия она опубликовала в своих соцсетях.

Фото: prt scr youtube.com/Анна Семенович

Артистка стала участницей торжества, которое собрало и других ее коллег по цеху. В процессе Семенович примерила на себя роль регистратора браков. По ее словам, за день она расписала больше 12 пар.

"Это были люди разного возраста, телосложения, характера, но их объединяла любовь", — поделилась эмоциями знаменитость.

Во время одной из церемоний она поймала букет невесты и тут же поспешила заявить, что выходит замуж. Для поклонников осталось загадкой, шутила ли артистка или нет.

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