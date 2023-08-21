Хирург Петраш на примере Шишковой рассказала об опасностях операций до 30 лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова пугает своих поклонников и коллег слишком явным увлечением пластической хирургией и инъекционной косметологией. Сейчас молодая девушка выглядит отекшей, а скулы и щеки неестественно выпуклыми. Но 29-летняя модель никого слушать не планирует.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Алены Шишковой

Так, она вновь записалась на прием к очередному доктору, о чем с радостью сообщила в соцсетях. Правда, она забыла упомянуть, какую часть тела планирует исправить. Тем временем хирург Надежда Петраш на ее примере предостерегла девушек до 30 лет от постоянных вмешательств.

"Я, как врач, конечно, против гиперкоррекции, так как преждевременное перерастяжение тканей приводит потом к раннему старению и такому явление как эластоз тканей. С одной стороны, кожа действительно без морщин, но в то же время она выглядит больной, с нарушенным естественным кожным рисунком и не дает молодости!" — завила врач в интервью журналистам Starhit. ru.

При этом, если девушки все-таки решились на укол или операцию, то следует искать проверенных специалистов, которые ради денег не пойдут на опасную процедуру.

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