Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на Алану Мамаеву за клевету

По сообщению Telegram-канала Mash, пластический хирург Вардан Хачатрян подал заявление в полицию на Алану Мамаеву в связи с ее заявлениями.
Так, врач считает, что ее обвинения в сексуальных домогательствах, порочат его честь и достоинство.
В прошлом году несколько подписчиц Аланы пожаловались ей на приставания со стороны звездного хирурга — якобы он после введения Маркова их слегка душил и лез под нижнее белье. Сама Мамаева решила дать шанс высказаться пластическому хирургу. Выслушав обе стороны, она поддержала пациенток врача и написала заявление в прокуратуру.
Сегодня стало известно, что Хачатрян написал ответное заявление в полицию, обвинив блогершу в распространении недостоверной информации.
Ранее Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Боне, которые та скрывает.
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