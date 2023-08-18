Хирург Хачатрян написал заявление в полицию на Алану Мамаеву за клевету

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По сообщению Telegram-канала Mash, пластический хирург Вардан Хачатрян подал заявление в полицию на Алану Мамаеву в связи с ее заявлениями.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Аланы Мамаевой

Так, врач считает, что ее обвинения в сексуальных домогательствах, порочат его честь и достоинство.

В прошлом году несколько подписчиц Аланы пожаловались ей на приставания со стороны звездного хирурга — якобы он после введения Маркова их слегка душил и лез под нижнее белье. Сама Мамаева решила дать шанс высказаться пластическому хирургу. Выслушав обе стороны, она поддержала пациенток врача и написала заявление в прокуратуру.

Сегодня стало известно, что Хачатрян написал ответное заявление в полицию, обвинив блогершу в распространении недостоверной информации.

Ранее Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Боне, которые та скрывает.

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