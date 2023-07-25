Модель Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Бони, которые она скрывала

1:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В мире шоу-бизнеса разгорелся скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова, при этом 43-летняя ведущая решила поделиться своим мнением. Говоря о компетенции врача, она сравнила его с другим специалистом — Варданом Хачатряном. Однако им была недовольна Алана Мамаева, приводящая примеры того, как он домогался своих клиенток.

Фото: rsport.ria.ru

Виктория решила пройтись и по Алане — она прошлась по ее пластике, а также гайду с профессионалами в этой области. Но Мамаева не стала молчать, и назвала те манипуляции, которые провернула над собой телеведущая.

"Давай начнем с того, что дорогой, любимый твой Вардан тебе тоже вшивал зад. Точнее, он тебе его увеличивал жиром, и делал пресс. Кубики тебе рисовал. Зад, который ты отклянчиваешь в свои сторис, тоже тебе делал Вардан", — заверила Алана.

Экс-супруга Павла Мамаева заявила, что некоторые случаи домогательств со стороны Хачатряна удалось доказать. К тому же сейчас против него заведено уголовное дело.

В заключение она отметила, что он не является микрохирургом, так как сшивать швы и сшивать сосуды это разное. К тому же профессионализм врача никак не связан с домогательствами к пациенткам.

"Да, возможно, он хорошо делал грудь, попу тебе поправил. Действительно, стало выглядеть неплохо. Но это нельзя ставить в один ряд с тем, что он творил с пациентками, и как он их насиловал!", — отметила Мамаева.

Напомним, что сейчас в российском шоу-бизнесе зреет скандал из-за звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Отечественные знаменитости разделились на два лагеря, после того как певица Слава рассказала неприятную правду про специалиста.

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