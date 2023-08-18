Актриса Эвелина Бледанс рассказала о присутствии в ее жизни мужчины для души и тела

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Эвелина Бледанс оформила развод с режиссером Александром Семиным спустя семь лет после бракосочетания. По ее словам, в разладе нет ничьей вины. Ее слова цитирует utro.ru.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Эвелины Бледанс

При этом режиссер и продюсер Семин принимает активное участие в жизни своего 11-летнего сына Семена. Мужчина берет ребенка к себе, если звездной матери необходимо отлучиться по работе.

"Он берет ребенка, когда я уезжаю, это уже немалая помощь", — считает Бледанс.

Эвелина Бледанс была замужем три раза, Александр Семин стал последним официальным избранником звезды. Она признается, что уже перестала страдать и поддерживает с бывшим супругом теплые отношения.

В заключение Бледанс отметила, что сейчас у нее есть "мужчина для тела и души", но в ЗАГС в четвертый раз она не собирается

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