Российская актриса Эвелина Бледанс оформила развод с режиссером Александром Семиным спустя семь лет после бракосочетания. По ее словам, в разладе нет ничьей вины. Ее слова цитирует utro.ru.
При этом режиссер и продюсер Семин принимает активное участие в жизни своего 11-летнего сына Семена. Мужчина берет ребенка к себе, если звездной матери необходимо отлучиться по работе.
"Он берет ребенка, когда я уезжаю, это уже немалая помощь", — считает Бледанс.
Эвелина Бледанс была замужем три раза, Александр Семин стал последним официальным избранником звезды. Она признается, что уже перестала страдать и поддерживает с бывшим супругом теплые отношения.
В заключение Бледанс отметила, что сейчас у нее есть "мужчина для тела и души", но в ЗАГС в четвертый раз она не собирается
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