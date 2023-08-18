Актриса Анна Фроловцева рассказала о близких отношениях с Евгением Леоновым

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российски артист Евгений Леонов со своими "добрыми глазами" и "носом картошкой" был очень схож с отцом актрисы Анны Фроловцевой. Своим признанием она поделилась в интервью eg.ru.

Фото: prt scr youtube.com/Центральное телевидение

Актриса поделилась своим наблюдением на съемках одного из фильмов режиссера Марка Захарова. И тогда Евгений Леонов разрешил ей называть его отцом, так как родного родителя Фроловцевой уже не было в живых.

"Можешь теперь меня папой называть!" — трогательно улыбнулся Евгений Павлович", — вспомнила актриса.

Анна Фроловцева известна по роли Галины Ворониной из популярного ситкома "Воронины". Сериал выходил на телеэкранах с ноября 2009 года по октябрь 2019 года. Сюжет строится вокруг обычной семьи из Московской квартиры, с членами которой происходят забавные случаи.

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