Актер Дмитрий Иосифов заработал за роль в фильме "Приключения Буратино" 1200 рублей

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Фильм "Приключения Буратино", снятый Леонидом Нечаевым в 1975 году, был одной из самых популярных детских картин на советском телевидении. А актер Дмитрий Иосифов, исполнивший главную роль, в одночасье проснулся знаменитым подростком. Артист вспомнил, сколько она тогда заработал.

Фото: кадр из музыкального фильма "Приключения Буратино" 1975 года

Артист рассказал в интервью aif.ru, что в то время у него была самая высокая детская зарплата в месяц — 100 рублей в месяц. Дмитрий признался, что в 9 лет заработал за съемки в картине 1200 рублей.

"Родители на мой гонорар за роль Буратино купили большой лакированный шкаф и магнитофон "Нота", — рассказал актер.

Дмитрий отметил, что вместе со славой на него обрушился негатив от сверстников. По его словам, одноклассники просто возненавидели его, особенно это выражалось от мальчиков.

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