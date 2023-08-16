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Алана Мамаева рассказала, сколько потратит денег на сборы детей в школу

1:14
Шоу-бизнес

Траты на детей являются часто обсуждаемой темой в случае Аланы Мамаевой. Отец ее дочери Алисы — футболист Павел Мамаев, платит незначительные алименты. Однако для Аланы это стало вопросом принципа, поэтому она сама обеспечивает своих детей финансово. Super. ru пишет, что согласно словам Аланы, только на подготовку детей к школе она тратит около полумиллиона рублей, несмотря на то, что они учатся в обычной школе.

Алана Мамаева рассказала, сколько потратит денег на сборы детей в школу
Фото: Личный аккаунт Аланы Мамаевой в Instagram

"В эту сумму входят канцелярские товары, одежда, оплата дополнительных занятий. Бассейн, английский язык, русский язык. Плюс дополнительные школьные сборы, но сумма пока неизвестна, потому что еще рано", — рассказала Алана в интервью KP. RU.

Известно, что Павел Мамаев выплачивает всего лишь десять тысяч рублей в месяц на содержание дочери, при своем доходе около 60 миллионов рублей. По словам Аланы, эта сумма недостаточна даже для оплаты стоматолога.

Напомним, что модель воспитывает двоих детей — сына Алекса от первого брака со спортсменом Александром Липовым и дочь Алису от футболиста Павла Мамаева.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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