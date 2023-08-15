Джиган и Оксана Самойлова попали в ураган в Таиланде

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Peopletalk пишет, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова являются любителями путешествий и недавно отправились с детьми на новое приключение, чтобы исследовать другую культуру. Однако их отпуск не задался, так как они столкнулись с неприятным природным явлением. Во время посещения статуи Будды, они попали в ураган, что можно видеть на видео, которое Оксана выложила в запрещенной соцсети. Вся семья были одета в дождевики, но, к сожалению, не смогли полностью защититься от непогоды. По словам Самойловой, этот отпуск проходит не по плану, потому что ранее вся семья еще и заболела, включая саму Оксану.

Фото: Инстаграм-аккаунт Оксаны Самойловой

Напомним, что в конце прошлого года Оксана Самойлова во второй раз вышла замуж за Джигана. Они расписались десять лет назад, но не смогли должным образом отпраздновать свадьбу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.