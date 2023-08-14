Певица Манижа пожаловалась на трудности материнства

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Манижа в июле этого года впервые стала мамой. У исполнительницы родилась дочь, которую назвали Оливией. Артистка поделилась с подписчиками в соцсетях трудностями, с которыми она столкнулась, став матерью.

Фото: соцсети

Звезда "Евровидения" опубликовала снимок, на котором она лежит на полу. Певица отметила, что фото было сделано в 6 утра и она не помнит как оказалась там.

"Я уснула где-то на полу в шесть часов утра, предположительно после кормления. Как я там оказалась — не помню. Мой сон стал настолько чутким, что я открыла глаза, потому что просто почувствовала, как мама нажала на беззвучный затвор камеры. Ну а мой наряд. Дива, у которой в стилистах — реальность. Это когда посреди ночи ищешь любые вещи, которые не в молоке или срыгиваниях", — призналась Манижа.

Артистка также пожаловалась, что ее ожидания от себя как от матери и женщины — не оправдались. По ее словам, ей трудно ухаживать за младенцем. Певица также поддержала все матерей, которые испытывают подобные чувства.

Напомним, что певица в прошлом году связала себя узами брака с режиссером Ладо Кватания. Супруги устроили тайную свадьбу, на которую пригласили только самых близких.

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