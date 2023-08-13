Телеведущая Алена Водонаева заявила об антисексуальном лексиконе Риты Дакоты

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и телеведущая Алена Водонаева назвала лексикон певицы Риты Дакоты "антидотом против секса". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Фото: instagram

"Волосиков, красивеньких, принцесска". Ну ведь мне все это не слышится? Дредастая жена Рита и ее лексикон. Антидот против секса какой-то", — возмутилась Водонаева.

При этом Водонаева выложила видеоролик, где Рита Дакота спорит со своим новоиспеченным супругом о прическе. Так, певица заявила мужу, что хочет снять дреды, чтобы иметь возможность "отрастить красивенькие волосики" и быть похожей на "принцесску".

Рита Дакота и Федор Белогай официально зарегистрировали отношения в мае 2023 года. Они приехали в столичный МФЦ в спортивных костюмах и на самокате. При этом уже в августе текущего года пара обвенчалась в Грузии, уже в более традиционных нарядах. Недавно певица в своем блоге рассказала, что осталась недовольна прошедшим торжеством.

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