Бизнесмен Дмитрий Спиридонов показал первое фото сына от певицы Лены Катиной

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-солистка группы t. A.T.u Лена Катина и ее супруг-миллионер Дмитрий Спиридонов в июле этого года стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Демьяном. Звездная пара не забывает делиться с поклонниками в соцсетях счастливыми моментами родительства.

Фото: https://smotrim.ru/

Накануне бизнесмен поделился с подписчиками важным событием — сыну исполнился один месяц. Спиридонов в честь этого события опубликовал снимок, на котором младенец держит папу за палец.

"Демьяну сегодня ровно месяц. Растем. Начинаем болтать — это в папу", — написал бизнесмен.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов познакомили на праздновании дня рождения бизнесмена, куда певицу пригласили выступать. В прошлом году пара поженилась. Супруги не стали устраивать пышного торжества, а просто расписались в ЗАГСе.

Напомним, что для Лены Катиной это второй ребенок. Первый был рожден в 2015 году в браке со словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Ранее певица Лена Катина рассказала о завещании, которое ее муж составил на нее до свадьбы.

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